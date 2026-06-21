◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 日本４ー０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアに快勝した。

日本は前半４分、ＭＦ中村敬斗の左クロスをＭＦ鎌田大地が左足ヒールで華麗に合わせて先制。前半３１分にＦＷ上田綺世が右足ミドルシュートで２点目を決めた。後半２４分にはＭＦ伊東純也が３点目。同３８分に上田が自身２点目となるチーム４点目を奪った。１試合４発は日本のＷ杯史上最多記録となった。この試合はＷ杯通算１０００試合で、世界的な節目を大勝で飾った。また、日本は過去のＷ杯７大会の２戦目は１勝３分け３敗と苦戦していた中、勢いを持って鬼門を突破した。

今大会初出場となった主将のＤＦ板倉滉は「難しいと言われた２戦目、チーム一丸となって戦った結果だと思う」と喜びをにじませた。チュニジアを無失点に抑え「前戦の選手からのハードワークが一番だったと思う。こういう試合をゼロで終われると次につながる。また気を引き締めて次にいきたい」と語った。

日本サポーターに向けて「僕たちは優勝しか狙っていないので、もっともっとみんなで盛り上がれるようにがんばります」と決意を込めた。