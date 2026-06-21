◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 日本ーチュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

８大会連続８度目出場のＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦した。

日本は前半４分、ＭＦ中村敬斗の左クロスをＭＦ鎌田大地が左足で合わせて先制。前半３１分にＦＷ上田綺世が右足ミドルシュートで２点目を決めた。後半２４分にはＭＦ伊東純也が３点目。同３８分に上田が自身２点目となるチーム４点目を奪った。

伊東は「前半からいい入りができて、早い段階で１点取れたんで、スムーズに試合を進められたかなと思います」。自身のＷ杯初ゴールについて「（田中）碧から（上田）綺世にいいパスが入った時にフリック来るかなと思ったら本当に来たので、いい抜け出しから冷静に決めれらて良かったかなと思います」とかみしめた。

初戦・スウェーデン戦で大敗後に監督交代で揺れたチュニジアに完封勝利。伊東は「相手がどうやって来るか分からない中で柔軟にできてたと思いますし、前半からいいプレーができたと思うんで、得点も多く取れて勝てて良かったと思います」。反省点については「もっとボールを握っているときに相手の嫌なところにボールを送り込んで、もっとチャンスを多く作るっていうのも大事かなと思います」と語った。

次戦の第３戦・スウェーデン戦に向けて「次も勝ってしっかりグループ突破して次に向かいたい」と闘志を燃やした。