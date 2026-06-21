◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦し、４―０で勝利した。日本は前半４分にＭＦ鎌田大地、同３１分にＦＷ上田綺世、後半２４分にＭＦ伊東純也、同３８分に再び上田が決めた。１試合４発は日本のＷ杯最多記録の偉業。この試合はＷ杯通算１０００試合で、森保ジャパンが世界的な節目を飾った。

ＭＦ堂安律は右ウィングバックで先発し、攻守で高い強度でプレーを続けた。背番号１０番は「第１戦に続いて（自身は）守備に追われる時間が多かったですけど、攻撃は全然自分的に満足していないですし、攻撃で違い作れなかったですけど、とりあえず１勝できてホッとしている。日本代表は第２戦なかなか勝てない課題があった中で、もう一回気を引き締めようというところでこういう大勝できたのは日本サッカー界にとって大きな一歩だと思う。僕たちは本当に優勝を狙っているので、最後まで応援お願いします」と力を込めた。日本は過去のＷ杯での１次リーグ２戦目を１勝３分け３敗と苦手にしていた。勝利は０２年日韓大会のロシア戦（１〇０）だけだったが、北中米大会で見事に鬼門を突破した。