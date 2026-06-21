お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢が女性専用車両にうっかり間違えて乗ったことを明かした。相方の内間政成も一緒だったそうで、車内にいた女性から厳しく注意されたという。



【写真】ワイン造りの足踏みから女性専用車両を連想して「最高」の声

真栄田は20日にXに「ワイン作りを見て、ちょっと前に内間と間違って女性専用車両に乗ってしまった時、座ってたおばさんが席を立って、俺らを睨みつけて、電車の床を、ダン!ダン!って踏んで、女性専用車両の張り紙をピシッと指さしたのを思いだした。間違えてすみませんでした」と投稿した。



さまざまな返信があり、「耳こそでコソッと優しく『女性専用なの見てわからんのか』とは言われたことあります」「完全に間違いだったとしても、その伝え方はもう少し優しくても良かった気はしますね。ちゃんと謝ってるわけですし」「ワイン造りの足踏みからそのエピソードを思い出す真栄田さんの脳内、最高すぎます（笑）。おばちゃんの踏み込みの強さが、美味しいワインを仕込む並みに力強かったのが伝わってきました」などと反応が届いている。



（よろず～ニュース編集部）