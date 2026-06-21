試合後の記者会見で語った

日本代表は現地時間6月20日、メキシコ・モンテレイのエスタディオ・モンテレイで、北中米ワールドカップ（W杯）第2戦でチュニジアと対戦し、4-0で下した。

W杯通算1000試合目となるメモリアルな一戦で勝利し、決勝トーナメント進出へ前進した。チュニジアのエルベ・ルナール監督が、森保ジャパンの強さに言及した。

序盤から圧倒された。前半4分にMF鎌田大地に先制を許すと、同31分にはFW上田綺世にミドルシュートを決められた。後半に入っても流れは変わらず、同24分にはMF伊東純也にゴールを許すと、同38分には上田にこの日、2点目を許した。

会見に登壇したルナール監督は「思ってたようなパフォーマンスはできませんでした。もっといいパフォーマンスができることを願っていましたが、残念ながらやはり非常に重い結果になってしまいました。2チームの実力さを示していたと思います。日本チーム、おめでとうございます」と語った。

また、「チュニジアが決勝Tに進出する話はできない。プライドを見せないといけないと思っています。今日はDFのトランジション、組織力が足りなかった。最初の20分間はよかったと思います。チャンスは与えなかった。やはり足りないところが大きかった」と試合を振り返った。

そして、今後については「私はこの2試合、W杯のために雇われたわけです。その先、将来のことを話すべきではないと思います。とにかく第3試合に集中すること。2試合に大敗した後に戦うのは大変なことです。相手はオランダですから」と明言を避けた。

チュニジアは15日に行われた初戦のスウェーデン戦で1-5で大敗。翌16日にサブリ・ラムシ監督を電撃解任し、フランス人のエルベ・ルナール氏が新監督に就任した。わずか4回の練習で日本戦に臨んだが、なすすべなく0-4で敗れた。初戦に続く大敗で、グループステージ敗退が決定した。（FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎 / Shintaro Inoue）