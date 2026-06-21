「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）

ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同５４位のチュニジアを下し、大会初勝利。通算１勝１分けの勝ち点４で２戦を終えてＦ組２位。１試合４得点は１０年南アフリカ大会の１次リーグ・デンマーク戦の３点を上回る最多得点。４点差の勝利も日本史上最大得点差。Ｗ杯史上通算１０００試合目というメモリアルマッチを記録ずくめの大勝で制し、３大会連続の決勝トーナメント進出に前進した。

試合後、選手たちが整列を終えてベンチに戻ってくると中継インタビューを終えた森保監督が招集をかけた。そして身ぶり手ぶりを交えながら約２分間、選手たちに熱く語りかけた指揮官。選手たちも真剣な表情で耳を傾けていた。

通常、ミーティングはロッカーなどで行われることが多く、大勝後のピッチでは異例。４発の余韻に浸ることなく、次戦のスウェーデン戦に向けてチームの空気は引き締まった雰囲気に。最後はスタッフも含めて全員が一本締めを行った。

試合後のインタビューでは「Ｗ杯とはというところの経験を積みながら次にパワーアップしていくことが今日の試合ができた」と手応えを口にした指揮官。次戦に向けてしっかりとチームの手綱を引いていた。