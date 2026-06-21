「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）

２得点で勝利に貢献したＦＷ上田綺世は「ホッとしてます。ありがとうございます」と第一声。１−０の前半３１分、右サイドのペナルティエリアのラインから上田が右足を振り抜くと、相手ＤＦの股を抜いてゴール左隅に。日本のエースが待望のＷ杯初得点をマークした。

両手を合わせて天を見上げ、喜びを噛み締めた上田。「前回の大会で悔しい思いをしたんで、それをようやく晴らせたと思います」と自身のＷ杯初ゴールを振り返った。

３−０の後半３８分にも滞空時間の長いヘディングシュートでこの日２点目。「最低限、仕事ができたかなと思います」と控えめな言葉に力を込めた。

１点目のゴールは自分を追い越していく伊東純也にはパスを出さす、ストライカーらしく自分で決めた。「そうですね、純也君には申し訳ないですけど本当にパスを出す気なくて。走り抜けてくれるのは分かってたんで、それでスペースが空いたタイミングで。そのスペースをうまく使ってシュートを打とうと思ってて、だからおとりにさせてもらいました」と笑顔で振り返った。