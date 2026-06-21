「かっこよさと、解説のギャップ！」本田圭佑、W杯日本対チュニジア戦に挑む姿に「マジでカリスマすぎ」
サッカー元日本代表の本田圭佑さんは6月21日、自身のInstagramを更新。サッカーワールドカップの日本対チュニジア戦の会場に到着したことを報告しました。
【写真】本田圭佑、W杯日本対チュニジア戦
この投稿にコメントでは「かっこよおお」「かっこいい」「日本代表の勝利の神」「イケメン」「この写真のかっこよさと、解説の『家で見てる感』のギャップ！」「カッケーわー」「マジでカリスマすぎます」「本田選手試合に出てほしい〜」と称賛の声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】本田圭佑、W杯日本対チュニジア戦
「モンテレ・スタジアムに到着しました」本田さんは「日本対チュニジアの試合のためにモンテレ・スタジアムに到着しました」と英語でつづり、4枚の写真を投稿。濃紺のスーツに淡い水色のワイシャツ、鮮やかなターコイズブルーのネクタイを合わせ、サングラスをかけた姿でサッカーワールドカップの日本対チュニジア戦の会場に到着した姿を披露しています。
「本田さんの解説が1番好き!」15日の投稿では「日本対オランダの試合に向かう途中」と英語でつづり、ストライプ柄のジャケットにブルーのワイシャツ、ネクタイを合わせ、サングラスをかけた姿を披露している本田さん。ファンからは「今日もイケメン」「解説最高でした！」「居酒屋で楽しいお兄さんと応援してるみたいで実況中継楽しかったです」「ピッチに居るようです」「本田さんの解説が1番好き!」「スーツの着こなし方が参考になります」「解説、本田節面白かったです！」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)