ハローキティの刺しゅうがキュート！「麦わら帽子のハローキティ ミラー付きリンゴキルティングポーチ＆ぷっくりシール」が付いてくる『リンネル2026年8月号増刊』が6月19日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『リンネル2026年8月号増刊』（宝島社）の「麦わら帽子のハローキティ ミラー付きリンゴキルティングポーチ＆ぷっくりシール」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月19日に発売される『リンネル2026年8月号増刊』（税込1690円）。付録として、「麦わら帽子のハローキティ ミラー付きリンゴキルティングポーチ＆ぷっくりシール」が付いてきます。
リンネルオリジナルの麦わら帽子ハローキティ柄が目を引くリンゴキルティングポーチは、縦11×横13×高さ3cmのコンパクトなサイズ感で、リップやパウダーなどのコスメをまとめて入れるのにぴったり。ハローキティの刺しゅうがさりげなくあしらわれており、バッグに入れるだけでコーデのアクセントにもなりそうです。
ポーチのフラップ内側がミラー仕様になっているので、外出先でのメイク直しも手軽にできる便利なアイテムです。さらにぷっくりとした立体感がかわいいシールも一緒についてくるので、手帳やスマホケースなどのデコレーションも楽しめます。ハローキティファンにはたまらない、実用性とキュートさを兼ね備えたセットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『リンネル2026年8月号増刊』の「麦わら帽子のハローキティ ミラー付きリンゴキルティングポーチ＆ぷっくりシール」が見逃せない！
宝島社から6月19日に発売される『リンネル2026年8月号増刊』（税込1690円）。付録として、「麦わら帽子のハローキティ ミラー付きリンゴキルティングポーチ＆ぷっくりシール」が付いてきます。
ハローキティの刺しゅうがキュート！リンネルオリジナルのキルティングポーチ
リンネルオリジナルの麦わら帽子ハローキティ柄が目を引くリンゴキルティングポーチは、縦11×横13×高さ3cmのコンパクトなサイズ感で、リップやパウダーなどのコスメをまとめて入れるのにぴったり。ハローキティの刺しゅうがさりげなくあしらわれており、バッグに入れるだけでコーデのアクセントにもなりそうです。
フラップ内側がミラー仕様！外出先のメイク直しも手軽に
ポーチのフラップ内側がミラー仕様になっているので、外出先でのメイク直しも手軽にできる便利なアイテムです。さらにぷっくりとした立体感がかわいいシールも一緒についてくるので、手帳やスマホケースなどのデコレーションも楽しめます。ハローキティファンにはたまらない、実用性とキュートさを兼ね備えたセットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)