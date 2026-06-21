今月の注目雑誌から、魅力的な付録「麦わら帽子のハローキティ ミラー付きリンゴキルティングポーチ＆ぷっくりシール」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『リンネル2026年8月号増刊』（宝島社）の「麦わら帽子のハローキティ ミラー付きリンゴキルティングポーチ＆ぷっくりシール」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『リンネル2026年8月号増刊』の「麦わら帽子のハローキティ ミラー付きリンゴキルティングポーチ＆ぷっくりシール」が見逃せない！


宝島社から6月19日に発売される『リンネル2026年8月号増刊』（税込1690円）。付録として、「麦わら帽子のハローキティ ミラー付きリンゴキルティングポーチ＆ぷっくりシール」が付いてきます。

ハローキティの刺しゅうがキュート！リンネルオリジナルのキルティングポーチ


リンネルオリジナルの麦わら帽子ハローキティ柄が目を引くリンゴキルティングポーチは、縦11×横13×高さ3cmのコンパクトなサイズ感で、リップやパウダーなどのコスメをまとめて入れるのにぴったり。ハローキティの刺しゅうがさりげなくあしらわれており、バッグに入れるだけでコーデのアクセントにもなりそうです。

フラップ内側がミラー仕様！外出先のメイク直しも手軽に


ポーチのフラップ内側がミラー仕様になっているので、外出先でのメイク直しも手軽にできる便利なアイテムです。さらにぷっくりとした立体感がかわいいシールも一緒についてくるので、手帳やスマホケースなどのデコレーションも楽しめます。ハローキティファンにはたまらない、実用性とキュートさを兼ね備えたセットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)