◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 4―0 チュニジア（2026年6月20日 メキシコ・モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦が20日（日本時間21日）に行われ、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0（前半2―0）で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。

前半4分、MF中村敬斗は絶妙な左クロス。鎌田が左足のバックヒールで合わせて先制ゴールが生まれた。

中村は「逆サイドからいい形で展開してくれて、仕掛けることを考えていた。アシストできてよかった」と笑顔で振り返った。

早い時間帯で2点を先制したことで、「後半、間延びしたようなゲームになった」ことは課題。次戦スウェーデン戦に向けて「次は今日のようにいかないと思う。しっかり準備した」と気を引き締めた。

日本の1試合4得点は10年南アフリカ大会デンマーク戦の3点（3―1）を更新するW杯最多記録。F組は同じ勝ち点4のオランダが得失点差で首位に立ち、日本は2位につけた。25日（同26日）のスウェーデン戦に引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まる。