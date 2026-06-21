元TOKIOの松岡昌宏（49）が20日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）に出演。実は「」

この日は女優でタレントの箭内夢菜がゲスト。箭内は福島県出身郡山市ということで、松岡が「俺もう福島は、あなたが生まれる前から行ってるからね」と話すと、箭内も「お世話になってます」と頭を下げた。

福島は松岡にとって日本テレビ「ザ!鉄腕!DASH!!」などを通じ、深い関わりがある場所であることを踏まえ、博多大吉は「やっぱり福島って松岡さんとか、TOKIOの皆さん」と指摘すると、箭内も「いや、本当にヒーローです、本当に」と感謝した。

松岡は「いやいやいや、とんでもない、こちらこそですよ」と謙そんしつつ、「だけど俺は結構マジで、プライベートでも郡山で飲むんで」とさらり。箭内によると、地元でもそういう噂も広まっているといい、松岡は「全然、あの辺の店、たぶんほぼほぼ行ってると思う」と明かした。

箭内が「本当ですか！？えー！」と驚く中、松岡は「1人で。祭りの時も行ったし」と話すと、箭内が「本当ですか？（郡山）うねめ祭り？」とさらに驚き。松岡は「あります、あります。行く行く」と話した。