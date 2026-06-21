イギリスがEU＝ヨーロッパ連合からの離脱を決めた国民投票から、今月23日で10年となります。これを前にロンドンで21日、EUへの再加盟を訴えるデモが行われました。

記者「イギリス議会前の広場がヨーロッパ連合の青い旗で埋め尽くされています。イギリスは『再びEUに加盟しよう』と人々が訴えています」

ロンドンで21日に行われたEUへの再加盟を訴えるデモには、主催者によりますと、およそ1万7000人が参加しました。イギリスがEU離脱を決定した国民投票から今月23日で10年となります。

最新の世論調査では、EU離脱は「間違いだった」と答えた人が57％と、「正しかった」と答えた30％を大きく上回っています。

特に、当時、投票権がなかった18歳から24歳までの若者は「間違いだった」と答えた人がおよそ7割に達していて、デモにも多くの若者が参加していました。

デモ参加者

「（EU離脱は）勝手に決められて、私たちには選ぶ権利もなかった。ヨーロッパで働きたくても、以前あった『移動の自由』がなく、今は難しい」「（EU離脱の投票で）国内にひどい分断が生まれた。あれは間違いだったと皆が気づき始めていると思う。EUに戻った方がずっと良い」

イギリス政府はEUへの再加盟を否定していますが、10年の節目を前に、国民の間では不満の声が改めて浮き彫りとなっています。