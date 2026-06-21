◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 チュニジア０―４日本（２０日、モンテレイ競技場）

【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ（Ｌ）Ｆ組第２戦で同４５位のチュニジア代表と対戦し、４―０で勝利した。前半４分にＭＦ中村敬斗のアシストからシャドー起用のＭＦ鎌田大地が巧みなバックヒールで２試合連続ゴールを決め先制。日本のＷ杯史上最速ゴールで先制すると、同３１分にはＦＷ上田綺世が強烈なミドルシュートでＷ杯初ゴール。後半２４分にはＭＦ伊東純也がとどめの３点目を奪うと、さらに同３８分には上田がヘディングでこの試合２点目となるゴールで突き放した。日本は圧勝で勝ち点４とし、オランダに次ぐ同組２位で１次リーグ突破へ大きく前進した。

以下は採点＆寸評。

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森保一監督【７・０】鎌田のシャドー起用、冨安、田中の先発抜てきと采配が的中。完璧な試合運びで監督対決でも白シャツの魔術師・敵将ルナールに完勝。

ＧＫ鈴木彩艶【６・０】スタジアムを望むモンテレイのシンボル、名峰セロ・デ・ラ・シージャのようにゴール前にそびえ立つ安定感でクリーンシート達成。

ＤＦ板倉滉【６・５】遠藤航より引き継いだキャプテンマークは、彼を闘将へとアップデートするアイテムとなったか。上田のゴールは彼の縦パスから。

ＤＦ冨安健洋【７・０】吉田麻也から引き継いだ２２番は、優雅さすら漂う攻守の圧倒的存在感。まさにプリンストミヤス。

ＤＦ瀬古歩【５・５】後半３３分イン。準備し続けたボランチではなく本職センターバックでＷ杯初出場。

ＤＦ伊藤洋輝【６・５】冷静さの中に熱さも備え、球際で激しくプレー。カタールで敗れたコスタリカ戦の雪辱は十分に果たす。

ＭＦ田中碧【７・０】三笘の７番を背負っての先発抜てきから４分で先制ゴールの起点に。３点目にも縦パスで絡み、持っている男と言わざるを得ない。

ＭＦ佐野海舟【７・０】攻撃では水を運び、守備では相手の水脈を立ち続けて黒子役に徹する…と思いきや終盤にはポケットに走って完璧なクロスで４点目をお膳立て。文句なし。

ＭＦ堂安律【６・５】１０番が水を漏らさぬ守備で貢献し続ける姿が、今の森保ジャパンを物語っていると言える。

ＭＦ菅原由勢【６・０】後半２９分イン。守備固めの展開で投入も繊細な右足で攻撃にアクセントも。

ＭＦ中村敬斗【７・０】完璧ファーストタッチから磨き続けた縦突破でアシスト。端正なマスクでの泥臭い守備もさらに女性ファンの心を射抜いたはず。

ＭＦ鈴木唯人【６・０】後半３３分イン。交代出場からすぐに得意の推進力を発揮し貢献。

ＭＦ鎌田大地【７・０】今度は偶然とは言わせない超絶技巧のバックヒールで先制ゴール。キングカマダはどのポジションでも。

ＭＦ鈴木淳之介【５・５】後半２９分イン。Ｗ杯デビューは左ウィングバックでクローザーの仕事を全う。

ＭＦ伊東純也【７・５】久保の穴を感じさせない切れ味で右サイドを制圧。と思いきや中央を切り裂いてとどめの３点目。圧巻。

ＦＷ上田綺世【７・５】万感の思いあふれたＷ杯初ゴール。さらに伊東の３点目もアシストし、とどめの４点目も。２ゴール１アシストと無双し、アジアを越えてワールドクラスの大砲に。ＭＯＭ。

ＦＷ後藤啓介【―】後半３９分イン。Ｗ杯デビュー。時間短く採点なし。

ベンチ＆スタッフ【７・５】ハイドレーションタイムの氷準備から水蒸気発生器を利用した秘策まで繰り出し、高温多湿のモンテレイ攻略に貢献。