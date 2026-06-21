◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本4―0チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

サッカー日本代表（FIFAランク18位）は、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦でチュニジア（同45位）と対戦。前半にMF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）、FW上田綺世（27＝フェイエノールト）がそれぞれ得点を挙げると、後半24分にMF伊東純也（33＝ゲンク）が試合を決定づける3点目を挙げた。

2―0の後半24分には、田中の縦パスに上田のフリックからタイミング良く伊東が反応。チュニジアの戦意を削ぐ3点目を奪った。伊東はこれがW杯初得点。33歳での得点も、18年ロシア大会セネガル戦での本田圭佑（32歳）を抜く、最年長弾となった。

「前半からいい入りができて、早い段階で1点を取れたので、スムーズに試合を進められたかなと思います」とし、ゴールシーンについては「（田中）碧から綺世にいいパスが入った時に、フリック来るかなと思っていたら本当に来たので、いい抜け出しからたら冷静に決められて良かった」と話した。

「相手がどうやってくるか分からない中で柔軟に対応できた。得点も多くとれて勝てて良かった」とし、「もっとボールを握っている時に、相手の嫌なところにボールを送り込んで、もっとチャンスを多く作ることが大事」とどん欲に話した。