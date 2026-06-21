最初は嬉しかった「旦那さんイケメンだね」

家族を褒められるのは、本来なら嬉しいことのはずです。夫について「かっこいいですね」と言われれば、少し誇らしい気持ちになる人もいるでしょう。しかし、その言葉が何度も繰り返され、必要以上に話題にされると、褒め言葉は少し違った意味を帯び始めます。幼稚園で知り合ったママ友から、たびたび夫について話題にされるうちに、じわじわと違和感を抱くようになったHさん（30代）のエピソードです。



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「旦那さん、背が高くてスタイルよくて、かっこいい」

Hさんは、子どもの幼稚園のママ友から、夫をよく褒められていました。



「Hさんの旦那さん、背が高くてスタイルいいですよね。しかもかっこいい」



最初に言われたとき、Hさんは悪い気がしなかったといいます。夫を褒めてもらえることは嬉しく、少し誇らしささえ感じていました。



そのママ友は、会うたびに夫の話題を出しました。



「2人って、どこで知り合ったんですか？」



「旦那さん、学生時代モテたんじゃないですか？」



送迎で顔を合わせるたび、自然と話題は夫へ向かいます。当初のHさんは、「話題がないから世間話なのかな」と受け止めていたそうです。



しかし、次第に違和感が芽生え始めます。



ある日、夫が通勤前に子どもを幼稚園へ送った際、そのママ友と偶然すれ違ったようで、Hさんのもとに個別LINEが届きました。



「いま旦那さんとすれ違いました！やっぱりかっこいいですねー」



さらにグループLINEでも、



「Hさんの旦那さん、ほんとイケメンですよね〜」



と突然話題にされることがあったそうです。



夫を見かけるたび、「やっぱり目立ちますよね」「スタイル良すぎません？」と話題にされるようになりました。。最初は嬉しかったはずの言葉が、少しずつ引っかかるようになっていきました。



「そんなに気になる？」と思ってしまう自分

決定的だったのは、“見かけた報告”が増えたことでした。



「今日も旦那さん見かけました」



「さっき駅前にいましたよね？」



夫を見かけるたび連絡が来ることに、Hさんは次第に落ち着かなさを覚えるようになります。



もちろん、直接何かされたわけではありません。言われるのは、表面上は好意的な言葉ばかりです。



だからこそ、余計に気持ちの整理が難しかったといいます。



「嫌だと思う自分が性格悪いのかな、とも思いました。でも、何度も夫のことを言われると、『そんなに気になる？』と思ってしまって…。もしかして、夫をそういう目で見ているのかな、と考えてしまうこともありました」



一度なら嬉しい褒め言葉でも、繰り返されると意味が変わって見えることがあります。「ただ褒めているだけ」と受け取るべきなのか、それとも距離感の問題なのか――。相手に悪気が見えないからこそ、Hさんのモヤモヤは簡単には消えなかったそうです。



（まいどなニュース特約・松波 穂乃圭）