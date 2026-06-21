吉本ここねが3年ぶりのステップ2勝目 大須賀望2位、荒川怜郁3位
＜ユピテル・静岡新聞 SBSレディース 最終日◇21日◇静岡カントリー浜岡コース（静岡県）◇6512ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの最終ラウンドが終了した。首位と3打差で出た26歳・吉本ここねが2バーディ・ボギーなしの「70」をマーク。トータル6アンダーで逆転し、3年ぶりのツアー2勝目を果たした。
【写真】貴重です 吉本ここねの高校生時代
トータル4アンダー・2位に大須賀望。トータル3アンダー・3位に荒川怜郁、トータル2アンダー・4位タイには清本美波、辻梨恵、福田侑子が入った。昨年覇者の鬼頭さくらはトータル1アンダー・9位タイで3日間を終えた。賞金総額は2000万円。優勝した吉本は360万円を獲得した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ユピテル・静岡新聞 SBSレディース 最終結果
吉本ここね プロフィール＆成績
大須賀望 プロフィール＆成績
国内女子ニチレイレディス リーダーボード
米国女子ツアー リーダーボード
【写真】貴重です 吉本ここねの高校生時代
トータル4アンダー・2位に大須賀望。トータル3アンダー・3位に荒川怜郁、トータル2アンダー・4位タイには清本美波、辻梨恵、福田侑子が入った。昨年覇者の鬼頭さくらはトータル1アンダー・9位タイで3日間を終えた。賞金総額は2000万円。優勝した吉本は360万円を獲得した。
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