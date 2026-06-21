◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦が20日（日本時間21日）に行われ、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0（前半2―0）で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。日本の1試合4得点は10年南アフリカ大会デンマーク戦の3点（3―1）を更新するW杯最多記録。F組は同じ勝ち点4のオランダが得失点差で首位に立ち、日本は2位につけた。25日（同26日）のスウェーデン戦に引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まる。

「ゴールできるようにと思っていた」

前半4分、MF中村敬斗の左クロスを鎌田が左足のバックヒールで合わせて先制ゴールを決めた。鎌田は初戦のオランダ戦に続き2試合連続の得点。W杯での2戦連発は、02年日韓大会のMF稲本潤一以来24年ぶり史上2人目。また、前半4分の得点は、18年ロシア大会1次リーグ・コロンビア戦でMF香川真司が記録した前半6分を更新し、W杯での日本史上最速ゴールとなった。

試合後に「自分たちが狙っている良いビルドアップから良い崩しができた。ゴールができてよかった」と振り返った。

ゴールパフォーマンスは仲間との約束だったことを明かした。「チームメートのエディ・エンケティアのセレブレーション。彼はケガ多くて、苦しんでる状態だった。プレミアリーグでゴール入れたらやってくれって言われてた中で、まあ残念ながらプレミアでゴールできなかったので、ワールドカップで点を決めたらやるよって言ってたんで、彼に向けてやりました」と説明した。

スウェーデン戦に向けても「みんなで勝ち点3を狙ってやっていきたい」と意気込んだ。