AKB48メンバー、美脚透けるシースルースカートコーデに絶賛の声「モノトーンで大人っぽい」「何頭身あるの？」
【モデルプレス＝2026/06/21】AKB48の水島美結が6月20日、自身のInstagramを更新。シースルーのスカート姿を公開した。
【写真】22歳AKBメン「レベチのスタイル」美脚透けるシースルーコーデ
水島は「やっと着れたお気に入りのスカート」とコメントし、イベントで着用した私服姿を公開。黒いTシャツに白のシースルーロングスカートを合わせたモノトーンのコーディネートで、スラリとした美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「私服おしゃれすぎる」「モノトーンで大人っぽい」「スカートすごく可愛い」「美脚」「何頭身あるの？」「レベチのスタイル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】22歳AKBメン「レベチのスタイル」美脚透けるシースルーコーデ
◆水島美結、シースルースカートから美脚のぞく
水島は「やっと着れたお気に入りのスカート」とコメントし、イベントで着用した私服姿を公開。黒いTシャツに白のシースルーロングスカートを合わせたモノトーンのコーディネートで、スラリとした美しい脚をのぞかせている。
◆水島美結の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「私服おしゃれすぎる」「モノトーンで大人っぽい」「スカートすごく可愛い」「美脚」「何頭身あるの？」「レベチのスタイル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】