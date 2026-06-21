水島美結（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/21】AKB48の水島美結が6月20日、自身のInstagramを更新。シースルーのスカート姿を公開した。

【写真】22歳AKBメン「レベチのスタイル」美脚透けるシースルーコーデ

◆水島美結、シースルースカートから美脚のぞく


水島は「やっと着れたお気に入りのスカート」とコメントし、イベントで着用した私服姿を公開。黒いTシャツに白のシースルーロングスカートを合わせたモノトーンのコーディネートで、スラリとした美しい脚をのぞかせている。

◆水島美結の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「私服おしゃれすぎる」「モノトーンで大人っぽい」「スカートすごく可愛い」「美脚」「何頭身あるの？」「レベチのスタイル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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