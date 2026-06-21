市川團十郎、麻央さんのお墓参りする子ども達公開「立派に成長しましたね」「きっと見守ってますよ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/21】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が6月21日、自身のInstagramを更新。長女で女優の堀越麗禾（市川ぼたん）と長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄のお墓参りの写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】48歳歌舞伎俳優「時が経つのは早いですね」2人でお墓参りする長女＆長男
團十郎は「お墓参り、私行けないので、お墓参りお願いしていました」「明日は麻央の祥月命日です」とつづり、子ども達の写真を複数枚投稿。勸玄と麗禾が、真央さんのお墓参りをする姿などを公開した。
また、オフィシャルブログでは「お線香に火を、いつもは私の役目ですが、していますね」とコメントし、2人で協力して線香に火をつける姿を載せている。
この投稿に「立派に成長しましたね」「偉すぎます」「時が経つのは早いですね」「お父さんの変わりにきちんとやってますね」「きっと真央さんも見守ってますよ」など反響が寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目新之助を襲名した。（modelpress編集部）
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◆市川團十郎、麻央さんの祥月命日で子ども達がお墓参り
團十郎は「お墓参り、私行けないので、お墓参りお願いしていました」「明日は麻央の祥月命日です」とつづり、子ども達の写真を複数枚投稿。勸玄と麗禾が、真央さんのお墓参りをする姿などを公開した。
◆市川團十郎の投稿に反響
この投稿に「立派に成長しましたね」「偉すぎます」「時が経つのは早いですね」「お父さんの変わりにきちんとやってますね」「きっと真央さんも見守ってますよ」など反響が寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目新之助を襲名した。（modelpress編集部）
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