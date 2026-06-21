Snow Man宮舘涼太、自身の父親とLINEしている人気アイドルを実名告白「僕より連絡を取っている」
【モデルプレス＝2026/06/21】Snow Manの宮舘涼太が20日放送のTBS系バラエティ番組「世界くらべてみたら」（よる8時〜）に出演。自身の父親とLINEをしているアイドルを実名告白した。
【写真】スノ宮舘の父親と親密な人気芸能人
この日の放送でSixTONESのジェシーとの関係性を聞かれた宮舘は「ご飯も食べに行きますし、飲みにも行きます」とプライベートでも仲が良いと説明。すると俳優の本木雅弘から「SixTONESとバチバチじゃないの？」と質問が及ぶと宮舘は「全然！」と笑顔で否定し「僕の父親となぜかずっとLINEしているんです」と自身の父親とジェシーがLINEをしていることも明かした。
まさかのLINEでのつながりに俳優の菅田将暉から「どういうこと？」とツッコまれると、宮舘は「1回交換したら僕よりも父親と連絡を取っている。僕より（家族の）情報を知っているんですよ。ジェシーの方が」と自身の父親とジェシーの親密ぶりをぶっちゃけ。この事実にスタジオにいたジェシーは「一緒に飲ませてもらった時に『せっかくだから交換しましょう』ってなって」と経緯を説明。また「たまにお酒を飲んでいると『ジェシー何してる？大好き』って来たり『今日はBBQ。涼太が来られないからジェシーどう？』みたいな」と宮舘の父から届くLINEの内容について語っていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆Snow Man宮舘涼太、自身の父親とSixTONESメンバーの親密ぶりをぶっちゃけ
この日の放送でSixTONESのジェシーとの関係性を聞かれた宮舘は「ご飯も食べに行きますし、飲みにも行きます」とプライベートでも仲が良いと説明。すると俳優の本木雅弘から「SixTONESとバチバチじゃないの？」と質問が及ぶと宮舘は「全然！」と笑顔で否定し「僕の父親となぜかずっとLINEしているんです」と自身の父親とジェシーがLINEをしていることも明かした。
◆SixTONESジェシー、Snow Man宮舘涼太の父親からのLINEの内容を明かす
まさかのLINEでのつながりに俳優の菅田将暉から「どういうこと？」とツッコまれると、宮舘は「1回交換したら僕よりも父親と連絡を取っている。僕より（家族の）情報を知っているんですよ。ジェシーの方が」と自身の父親とジェシーの親密ぶりをぶっちゃけ。この事実にスタジオにいたジェシーは「一緒に飲ませてもらった時に『せっかくだから交換しましょう』ってなって」と経緯を説明。また「たまにお酒を飲んでいると『ジェシー何してる？大好き』って来たり『今日はBBQ。涼太が来られないからジェシーどう？』みたいな」と宮舘の父から届くLINEの内容について語っていた。（modelpress編集部）
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