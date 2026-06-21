俳優の畑芽育さん（24）が2026年6月13日、自身のインスタグラムを更新。ドレス姿を披露した。

「ずっとずっと私の人生を 支えてくれる記憶になります」

国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」でアンバサダーをつとめた畑さん。「今日という日はきっと、ずっとずっと私の人生を 支えてくれる記憶になります」といい、ドレス姿のショットを含む5枚の写真を投稿した。

畑さんは「音楽に携わるすべての皆様に リスペクトと大きな感謝を。」とつづり、「アンバサダーとして少しでも お力添えできていれば幸いです」と締めくくった。

インスタグラムに投稿された写真では、花柄でノースリーブのロングドレスを着用。首には長いリボンをチョーカーのように巻いていた。2枚目では髪を下ろして笑顔を見せていた。5枚目では髪をアップにしたショットを披露していた。

この投稿には、「魅力は本当に無限」「とっても綺麗で可愛い」「ポニーテールも下ろしヘアもどちらも可愛すぎ」「綺麗でお姉さんで可愛すぎ」「大人っぽい雰囲気でとても素敵」「可愛いです！！！」「ほんとに可愛い」「かわいい！美しい！」といったコメントが寄せられていた。