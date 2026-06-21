◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 チュニジア０―４日本（２０日、モンテレイ競技場）

【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】 ８大会連続８度目のＷ杯に挑む日本代表が２０日（日本時間２１日）、１次リーグ（Ｌ）第２戦でチュニジアと戦い４―０で勝利。勝ち点を４に伸ばした。

結果によって決勝トーナメント（Ｔ）進出を左右する一戦、Ｗ杯通算１０００試合目のメモリアルマッチで勝負師・森保一監督の“マジック”が炸裂した。

久保建英（Ｒソシエダード）の左膝負傷もあり、初戦オランダ戦（２△２）から先発４人を変更。これまでボランチの一角が定位置だったＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）を、ひとつ前のポジションとなる左シャドー（１トップ下）に起用。ボランチには田中碧（リーズ）を配置した。すると前半４分、中村敬斗（Ｓランス）の低い左からのクロスを、鎌田が左足のヒールで合わせてネットを揺らして先制に成功した。

また、センターバック（ＣＢ）中央の主力だったＤＦ谷口彰悟（シントトロイデン）に代えて、ＭＦ遠藤航（リバプール）離脱のため、新主将となったＤＦ板倉滉（アヤックス）を先発させた。板倉はラインコントロールを含めて、守備陣を統率。過去のＷ杯では１勝３分け３敗と、格下相手にも苦戦してきた日本の１次Ｌ２戦目を見事に勝ちきった。２２年カタールＷ杯でも強豪ドイツ、スペインを破って世界を驚かせるなど大舞台で強い、森保監督の勝負手が光った。

◆森保監督がＷ杯で繰り出した「勝負手」

▼「奇襲３バック」（カタールＷ杯ドイツ戦） ０｜１の後半開始に４バックから３バックに変更。練習でもほとんど試してこなかった新布陣で、後半に堂安律、浅野拓磨による２ゴールで、Ｗ杯優勝経験国に逆転した。

▼「戦術カタール」（カタールＷ杯スペイン戦） 優勝候補にも挙げられたスペイン戦は、０｜１の後半開始時に堂安律と三笘薫を投入。後に選手たちの間で「戦術カタール」と命名される猛プレス戦術で、３分に堂安、６分に三笘の１ミリによるアシストから田中がゴールを決め、２｜１で勝利した。