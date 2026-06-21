◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 日本４ー０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】 ８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、１次リーグ第２戦で同４５位のチュニジアに４―０で快勝し、勝ち点を４に伸ばした。前半にＭＦ鎌田大地が左足ヒールで華麗に先制。ＦＷ上田綺世が右足で追加点を奪った。後半も勢いは止まらず、MF伊東純也がDF裏に抜け出して３点目。締めは上田のヘッドが決まり、４ゴール目。１試合４得点は日本のＷ杯最多ゴール記録で、上田の１戦２発も日本初の偉業となった。次戦のスウェーデン戦で引き分け以上となれば、２位以内での決勝トーナメント進出が確定する。

出場枠が拡大された今大会、アジア勢は９チームが出場。１次リーグ序盤は奮闘が光ったが徐々に失速。Ｉ組のイラクがノルウェーにアジア勢初黒星を喫すると、そこからオーストラリアが２戦目の米国戦に敗れて６連敗中だった。日本が負の連鎖を断ち切った。

◆アジア勢９チームの今大会

▼Ａ組 韓国２〇１チェコ、韓国０●１メキシコ

▼Ｂ組 カタール１△１スイス、カタール０●６カナダ

▼Ｄ組 オーストラリア２〇０トルコ、オーストラリア０●２米国

▼Ｆ組 日本２△２オランダ、日本４―０チュニジア

▼Ｈ組 サウジアラビア１△１ウルグアイ

▼Ｇ組 イラン２△２ニュージーランド

▼Ｉ組 イラク１●４ノルウェー

▼Ｊ組 ヨルダン１●３オーストリア

▼Ｋ組 ウズベキスタン１●３コロンビア