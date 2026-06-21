◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

ＦＩＦＡランク４５位のチュニジア代表は、１次リーグ（Ｌ）Ｆ組２戦目で同１８位の日本代表に敗れて、１次Ｌ敗退が決定した。

前半４分、ＭＦ鎌田大地の２戦連発弾で先制されると、前半３１分には、ＤＦ板倉滉の縦パスを受けたＦＷ上田綺世がボールを運び、エリア手前右からミドルシュートを放ち、ゴール左に突き刺さり２点目を献上。０―２で折り返すと、後半に入っても２４分にＭＦ伊東純也に１点を追加されるなど、流れを引き戻せなかった。シュートはわずか２本でいずれも枠外。高温多湿でも集中力が切れない日本の守備の前になす術がなかった。

チュニジアはこれで２連敗でオランダ戦を残すものの、そのオランダ戦で勝利し、勝ち点３を挙げても他の３チーム（日本４、オランダ４、スウェーデン３）は勝ち点３以上がすでに確定。現時点で勝ち点３のスウェーデンとは直接対決で敗れているため、４位が確定し、敗退が決まった。

チュニジアは、初戦のスウェーデン戦に１―５で大敗後、ラムシ前監督を解任し、ルナール監督を緊急招へいした。新監督は、サウジアラビア代表の監督当時、日本と３度対戦し、１勝１敗１分け。さらに、同国を率いた２２年カタール大会では優勝国のアルゼンチンから金星を挙げる衝撃を与えるなど、守備構築を武器とする采配で注目されたが、最強の呼び声高い森保ジャパンの前に好転しなかった。