【阪神アーバン競馬】佐々木世麗＆塩津璃菜 今週は明暗クッキリ…
今週の女性騎手2人は明暗が分かれた。
まず“暗”は佐々木世麗（23）。3月31日〜4月2日以来となる週間未勝利。17日の6R（ダート820メートル、12頭立て）では2番人気グレールール（牝5＝野田、父モーニン）に騎乗して惜しくも鼻差で敗れるなど2度の2着はあったが、今年の勝利数はちょうど40のまま足踏みした。
一方で“明”の塩津璃菜（21）は先週ナイター開催のメーン競走で初勝利を挙げるなど勢いに乗り、今週も好調をキープ。18日の4R（ダート1230メートル、10頭立て）では2番人気のチーフインザスカイ（牡6＝長南、父サウンドスカイ）で6馬身差の圧勝。19日の7R（ダート1230メートル、10頭立て）では2番人気のサファリ（牡4＝栗林、父ミッキーアイル）で積極果敢に逃げると、吉村智洋騎乗の1番人気エクスペリオン（牡5＝高馬、父バンブーエール）の猛追を鼻差しのいだ。「脚は止まっていたけど、最後まで必死に追うことができた。勝ててよかったです」と笑顔がはじけた。
今年の勝利数は19。すでに昨年の自己最多15勝は上回っており、40勝ペースだ。
＜今週の佐々木世麗＞
17日【0・1・0・5】
18日【0・1・2・5】
19日【0・0・0・5】
＜今週の塩津璃菜＞
17日【0・0・1・5】
18日【1・0・1・4】
19日【1・0・1・4】