今週の女性騎手2人は明暗が分かれた。

まず“暗”は佐々木世麗（23）。3月31日〜4月2日以来となる週間未勝利。17日の6R（ダート820メートル、12頭立て）では2番人気グレールール（牝5＝野田、父モーニン）に騎乗して惜しくも鼻差で敗れるなど2度の2着はあったが、今年の勝利数はちょうど40のまま足踏みした。

一方で“明”の塩津璃菜（21）は先週ナイター開催のメーン競走で初勝利を挙げるなど勢いに乗り、今週も好調をキープ。18日の4R（ダート1230メートル、10頭立て）では2番人気のチーフインザスカイ（牡6＝長南、父サウンドスカイ）で6馬身差の圧勝。19日の7R（ダート1230メートル、10頭立て）では2番人気のサファリ（牡4＝栗林、父ミッキーアイル）で積極果敢に逃げると、吉村智洋騎乗の1番人気エクスペリオン（牡5＝高馬、父バンブーエール）の猛追を鼻差しのいだ。「脚は止まっていたけど、最後まで必死に追うことができた。勝ててよかったです」と笑顔がはじけた。

今年の勝利数は19。すでに昨年の自己最多15勝は上回っており、40勝ペースだ。

＜今週の佐々木世麗＞

17日【0・1・0・5】

18日【0・1・2・5】

19日【0・0・0・5】

＜今週の塩津璃菜＞

17日【0・0・1・5】

18日【1・0・1・4】

19日【1・0・1・4】