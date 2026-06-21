◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本4―0チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とチュニジア（同45位）の試合を中継する日本テレビに解説として出演。初戦のオランダ戦で話題となった“神解説”が再びさく裂し、「2ミリぐらい入ってた」「股→サイドネットは神」「99・99999％は勝ちます」など新たな“語録”を生み出した。

前回の22年カタール大会で“解説者デビュー”を果たし、独自ワード満載の解説が話題に。今大会では初戦のオランダ戦にNHKの解説者として出演し、「やば！193のウインガー？」「11番がうざい」「レフェリーはイエロー」などの本田節を連発し、X（旧ツイッター）で「本田の解説」など複数のワードがトレンド入りした。

この日は前半4分、MF鎌田大地が先制ゴールを決めると「うんまっ！これ左足でピョンって。左足ピョンやて」と称賛。同10分、DF冨安健洋のシュートがノーゴール判定となった場面では「VARは？入ってるかも、ホンマ。怪しいよ！2ミリぐらい入ってたと思う、ほら！」と指摘した。

同31分、FW上田綺世が相手DFの股を抜く強烈なシュートをサイドネットに突き刺すと「素晴らしい！伊東純也さんが追い越していったでしょ。それ無視してパス出さへんのかいと思ってシュートチャンスつぶれたやんと思ったらあの神シュート」と興奮。「神。股→サイドネットは神です」と絶賛した。

後半24分にMF伊東純也が試合を決定づける3点目を挙げると、飲水タイム明けに「こんなこと言ったらあれですけど今日はもう勝ちますね。勝ちます」と断言。「100パー、100パーなんてことはないんですけど99・99999％は勝ちます。ここからはイケイケドンドンです。サッカー界でたまにしか出ないイケイケドンドン」と日本の勝ち点3を確信した様子だった。

後半39分の上田のダメ押しヘッドには「イケイケドンドンやて、これ！は、は、初の4点」と大興奮。後半アディショナルタイムには献身的なプレーを続ける佐野海舟に「凄いんやで、どこまで走るの？ヤバいで」と驚いていた。

6分のアディショナルタイムもしっかり無失点に抑え、今大会初勝利を手にすると「よーし！いいよいいよ。いやあ、強かった日本」としみじみと語った。