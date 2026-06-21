ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > なぜ真夜中に人は集まる？なぜ深夜にナポリタンを？24時間営業の喫茶… なぜ真夜中に人は集まる？なぜ深夜にナポリタンを？24時間営業の喫茶店とドン・キホーテで客の事情を調査！そこには意外すぎるワケが！【それスタ】 なぜ真夜中に人は集まる？なぜ深夜にナポリタンを？24時間営業の喫茶店とドン・キホーテで客の事情を調査！そこには意外すぎるワケが！【それスタ】 2026年6月21日 15時0分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 真夜中に客はなぜ集まるのか？24時間営業の喫茶店とドン・キホーテでそのワケを調べてきました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「少女は捨て駒」小5で初めてパパ活…非行が低年齢化 “居場所”を求め公園をさまよう少女たち【報道特集】 関連情報（BiZ PAGE＋） 老人ホーム, 訪問介護, 伊東市, 上田, イベント, 思いやり, 大船, 鎌倉, 生花, リハビリ