suis from ヨルシカの新曲「猫日」（ねこじつ）が、7月より放送のTVアニメ『猫と竜』のオープニングテーマに起用。また、同曲を使用したアニメのPVも公開となった。

（関連：【映像あり】suis from ヨルシカの新曲「猫日」がOPテーマ、TVアニメ『猫と竜』PV）

本アニメは、猫に育てられた竜、猫、そして人間たちの不思議な絆を描くファンタジー。今作のために書き下ろされた「猫日」は、suis本人が作詞を担当、キタニタツヤが作曲／編曲を手掛け、軽快で親しみやすいチャーミングなメロディの楽曲に仕上がっている。

・suis from ヨルシカ コメント

Q1. 作品の印象を教えてください

猫も人間も愛おしい作品で、本当に癒されます。ケットシーと共生するなんて夢に見るくらい羨ましいです。夢に見られるかはさておき、『猫と竜』を読んでそのままソファで昼寝をすると“極上”だということはぜひお伝えしたいです。

Q2. 主題歌をご担当されることへの意気込みをお願いします！

『猫と竜』という温かい作品と、「猫」という大切な家族への想いを綴れたことをとても幸せに思います。また、親愛なるキタニタツヤ氏に書いてもらえた曲と共にアニメ作品としての『猫と竜』を彩れることが嬉しいです。一ファンとしてもただただアニメが楽しみです。毎週癒されようという意気込みがもりもりあります。

（文＝リアルサウンド編集部）