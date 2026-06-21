まさにエースの活躍！ 上田綺世がミドル＆ヘッドで日本史上初のW杯1試合2得点を記録
21日、FIFAワールドカップ2026のグループF第2節で日本代表はチュニジア代表と対戦。上田綺世がW杯での日本人初となる1試合2ゴールを記録した。
初戦でオランダ代表と2ー2の引き分けに終わった日本。勝利すればグループステージ突破が大きく近づくチュニジア戦で、上田が躍動した。
前半4分に鎌田大地が2試合連続ゴールを記録して先制すると、31分に上田が持ち出すと、パスを出さずにボックス内に入ったところで右足一閃。低空シュートがファーサイドのネットを揺らし、追加点を奪う。
2点リードで前半を折り返すと、後半には伊東純也が追加点。すると83分、右サイドでパスを受けた伊東がスルーパスを出すと、ここに走り込んだ佐野海舟がクロス。上田が打点の高いヘッドでネットを揺らし、4点目を決めた。
日本はこれまでW杯での複数得点は、今大会のオランダ代表戦も含めて9試合。いずれも複数の得点者による複数ゴールだったが、チュニジア戦で上田綺世が初めて1試合複数ゴールを記録することとなった。
初戦でオランダ代表と2ー2の引き分けに終わった日本。勝利すればグループステージ突破が大きく近づくチュニジア戦で、上田が躍動した。
前半4分に鎌田大地が2試合連続ゴールを記録して先制すると、31分に上田が持ち出すと、パスを出さずにボックス内に入ったところで右足一閃。低空シュートがファーサイドのネットを揺らし、追加点を奪う。
日本はこれまでW杯での複数得点は、今大会のオランダ代表戦も含めて9試合。いずれも複数の得点者による複数ゴールだったが、チュニジア戦で上田綺世が初めて1試合複数ゴールを記録することとなった。
【動画】日本のエース！上田綺世がミドル＆ヘッドで2ゴール！
ストライカーが決めた🇯🇵— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 21, 2026
日本追加点⚽️
上田綺世が右足を振り抜く
🏆#FIFAワールドカップ グループF
🆚チュニジア×日本
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日本が止まらない🇯🇵— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 21, 2026
駆け上がった佐野海舟のクロスから上田綺世が頭で仕留める⚽️
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🆚チュニジア×日本
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