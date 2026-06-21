声優の木村良平と安済知佳が6月20日、大阪梅田の茶屋町一帯で開催中のアニメを中心とした「推し」コンテンツが集う参加型フェス「ちゃやまち推しフェスティバル2026」にて、「ぐらんぶるSeason3 ぐらんぶる華金ラジオinちゃやまち推しフェスティバル2026」に出演した。

「ぐらんぶる」（井上堅二原作・吉岡公威作画）は、ダイビングに取り組み、飲み会も盛んな大学のサークルを舞台とする人気コミック。2018年にテレビアニメ化され、「ぐらんぶるSeason3」が7月から放送される。

インターネットラジオステーション音泉の「ぐらんぶる華金ラジオ」は、TVアニメ・古手川千紗役の安済知佳がパーソナリティーを務め、出演者とスタッフで毎回、お酒を「1本」空にするというコンセプトで、月1回配信されている。

パーソナリティーの安済は、リスナーが詰めかけた会場を見渡すと「人がたくさんいる！ 外にもいる！」と声を弾ませた。ゲストでTVアニメ・今村耕平役の木村は「このステージは配信もあるんだよね」といい、「みんな飲んでる！」と配信カメラに向けて呼び掛けた。さっそく、安済と木村が地ビールで乾杯し、イベントが始まった。

前半では、「大阪名物試食」のコーナーがあり、たこやきをはじめ、地元で支持を得る柿の種やクラッカーなどが紹介された。2人は地元の味に舌鼓を打ち、安済は「こんなゆるいステージがあってもいいんじゃないですか！」とにっこり。ほのぼのとした雰囲気でイベントは進んだ。

注目ポイントは出会いのシーン

後半では、「ぐらんぶるSeason3」に登場する新キャラの注目ポイントを紹介する企画が行われた。すでに発表されている新キャラは、古手川紗耶華（CV：大原さやか）、チーフ（CV：瀬戸麻沙美）、マキ（CV：洲崎綾）、カリーナ（CV：Ｍ・Ａ・Ｏ）の4人。カリーナは、主人公の北原伊織（CV：内田雄馬）らが出会うドイツ人で、オタクサークルのメンバーという設定。

カリーナについて、木村は1人だけで『サークル』とはいいませんよね。出会ったときに、どんな面々と出会うのか！？」と、カリーナたちとの出会いのシーンがひとつの注目ポイントと紹介。安済は「ほんとにヤバイ。私たちキャストも『これはアニメーションでどんなふうに見れるんだろう』と楽しみにしています」と声を弾ませた。

また、木村はストーリーの見どころとして「パラオに行きます」と告げ、安済も「なので今回は海のシーンがすごく多いんです」と明かした。木村は「ダイビングシーンを描くからには、チームも気合いを入れているはずなので、美しい映像が見られるのではないかと思います」と新シーズンへの期待に胸を膨らませた。