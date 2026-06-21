◇インターリーグ ドジャース2―3オリオールズ（2026年6月20日 ロサンゼルス）

ドジャースは20日（日本時間21日）、リリーフのブレーク・トライネン投手（35）を右肘の炎症のため負傷者リスト（IL）に入れたことを発表した。代わりに3Aからチェイス・マクダーモット投手（27）を昇格させた。

トライネンはリリーバーとして今季ここまで、チーム3位タイの29試合に登板。前日19日（同20日）の試合では9回から5番手として登板し、1回を無安打無失点、2奪三振と好投。チームのサヨナラ勝ちで今季4勝目を挙げていた。

この日の試合後、ロバーツ監督はトライネンについて「今日になって肘に違和感を感じたようです。昨夜は試合後も問題なく、本人も普段通りの状態でした。しかし今朝起きると、肘を完全に伸ばすのが難しい状態になっていました」と説明した。

ドジャース投手陣は故障者が相次いでおり、トライネンを入れて12人がILに入っており、守護神のディアス、カスペリアス、フィリップなどが離脱している。指揮官は幹部の検査を受けたことを明かし「診断名については今すぐには思い出せません。しかし、故障者リスト（IL）に入るだけの状態であることは確かです。しばらく離脱することになるでしょう」と見通しを話した。