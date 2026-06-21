メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦した。4-0快勝で勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進。日本テレビ系の中継では、元日本代表の本田圭佑が解説を務めた。

オランダとのF組初戦（日本時間15日）はNHKで解説を務めた本田。チュニジア戦は、日本テレビの「日本戦スペシャルアンバサダー」として解説を担当した。

前半は2-0。後半のハイドレーションブレイク（給水タイム）で、本田は、「これはもう、こんなこと言ったらあれですけど、今日はもう勝ちます。99.9999%勝ちます。こっからはイケイケドンドンです。サッカー界でたまにしか出ないイケイケドンドンです」と追加点に期待を込めていた。

後半38分に上田が日本のW杯1試合最多となる4点目を決めると、「イケイケドンドンやて、これ！！」と大興奮。実況アナウンサーも「イケイケドンドン」のフレーズを口にすると、「めっちゃ使ってくるじゃないすか、おれの言葉！」と嬉しそうだった。



（THE ANSWER編集部）