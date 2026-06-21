日本とチュニジアが対戦

日本代表は現地時間6月20日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦し4-0で勝利した。

2得点1アシストを記録したFW上田綺世は試合後のフラッシュインタビューで振り返った。

日本代表はオランダ戦で負傷したMF久保建英に代わってMF伊東純也がスタメン起用した。ボランチはMF佐野海舟とMF田中碧のコンビとなり、3バックの一角としてDF冨安健洋もスタメンで出場。オランダ戦から4人変更となった。

日本は前半4分、自陣からボールをつなぎMF中村敬斗クロスに鎌田が左足ヒールで合わせて先制に成功した。さらに同31分、ゴール前中央やや右寄りでボールを受けた上田が、何度もキックフェイントを見せてタイミングをずらし、右足一閃。相手の股下を通った鋭いシュートはゴール左隅に突き刺さった。

後半24分には、MF伊東純也が上田のパスに抜け出し、GKと1対1の局面を制してゴールした。さらに日本は同38分、MF佐野海舟のクロスに上田が頭で合わせてこの日2点目を決めた。

試合後のフラッシュインタビューで上田はW杯初ゴールについて「ほっとしてます」と心境を明かした。そして「前回の大会で、悔しい思いをしたのでようやく晴らせたなという気持ちです」と、前回のカタールW杯第2戦のコスタリカ戦で先発も、思うような実力を発揮できずに前半のみで交代となっていた。

さらに「初戦で厳しい試合を、チームとして勝ち点を1をもぎ取ることができたので、それを活かすためにも今日の試合絶対勝ち点3が必要だったんで、それに貢献できて凄く嬉しかったです」と、オランダ戦で勝ち点1をチーム一丸で取れたことを振り返り。

また、チーム2点目の豪快な一撃について「（伊東）純也君には申し訳ないですけど、本当にパス出す気なくて。自分も走り抜けてくれるのわかっていたので、それでスペース空いたタイミングで、そのスペース上手く使って、シュート打とうと思っていた。だから囮（おとり）にさせてもらいました」と、フリーであった伊東を囮に使ったとゴールを振り返った。（FOOTBALL ZONE編集部）