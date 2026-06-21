森保監督がチュニジア戦を総括した

森保一監督率いるサッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイのエスタディオン・モンテレイでFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦し、4-0で完勝。

試合後に森保監督が「思い切ってパフォーマンスしてくれて良かったと思います」試合を総括した。

試合は前半にMF鎌田大地とFW上田綺世のゴールで2-0とリード。後半に入っても攻撃の手を緩めなかった森保ジャパンは、MF伊東純也が3点目を決め、上田がダメ押し弾。4-0でチュニジアに完勝した。

森保監督は試合後に「選手たちが相手がどうしてくるかわからないところでしたけど、相手にとらわれることなく、自分たちがやることをしっかり準備してくれて、そして思い切ってパフォーマンスしてくれて良かったと思います」と監督交代のあった対戦相手について触れながら選手たちのプレーぶりを称え、「W杯で経験を積みながらパワーアップ、レベルアップしていくことができた」とチームの成長を噛み締めた。

そして、チュニジア戦に向かうまでの過程として「準備の段階でコーチ陣が我々が何をやるべきかと言うことを落とし込んでくれて、選手たちが思いっきりプレーしてくれた」とコーチ陣の仕事ぶりを評価。そして、「今日このモンテレイのスタジアムに日本人のサポーターがけてくださって、国家を一緒に歌ってくれて勇気づけてくれて。試合中も大合唱で勇気づけてくれて、本当にいい後押しになりました」と現地のサポーターに感謝の言葉を残した。（FOOTBALL ZONE編集部）