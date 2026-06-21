2-0で前半を折り返すと、後半にも2得点

森保一監督率いるサッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイのエスタディオン・モンテレイで行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組第2節のチュニジア代表戦で、FW上田綺世が4点目を奪って、リードをさらに広げた。

W杯での4得点は日本代表史上最多得点記録となった。

前半4分にMF中村敬斗のアシストからMF鎌田大地がバックヒールで合わせて先制に成功。鎌田のゴールは2018年ロシア大会コロンビア戦の香川真司を抜く史上最速ゴールで、大会2試合連続弾。W杯の2戦連発は2002年日韓大会の稲本潤一以来、24年ぶり2人目だった。

前半31分には上田が右足のミドルシュートを突き刺し、リードを2点に広げる。スーパーゴールでチームの勢いを加速させた。

後半24分には、MF伊東純也がスルーパスに抜け出し、GKと1対1の局面を制してゴール。リードを3点に広げると、さらに日本は4点目も奪って、大量リードを奪った。

さらに後半39分、伊東が右サイドからスルーパス。佐野がペナルティエリア右からクロスを上げると、上田が下がりながらヘディング。ふわりとしたシュートが相手ディフェンダーの頭を越えてゴールへ吸い込まれた。これで上田は2ゴール1アシスト。1人の選手の1試合2発も日本代表のW杯史上初となった。

日本はオランダ戦から4人を変更して臨んだ。左膝の負傷で帯同しなかったMF久保建英に代わって伊東がスタメンに名を連ね、鎌田とともにシャドーに入った。ボランチはMF佐野海舟とMF田中碧がコンビを組んだ。勝てば決勝トーナメント進出が近づく一戦で、今大会初勝利に大きく近づいた。（FOOTBALL ZONE編集部）