日本テレビ系の生中継で解説

サッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦した 。

日本テレビ系の生中継で解説を務めた元日本代表MF本田圭佑は、後半に生まれた伊東純也のゴールを「成長の証」と称賛した。

スタメン出場の伊東は後半、チームがなかなか攻め手を見出せずにいた時間帯に見事なゴールを奪った 。膠着状態を自らの力で打ち破る貴重な一撃となった。

中継席の本田は、ピッチ上の選手たちが自ら状況を打開した点に着目。「ちょっと攻め手がないなかで、交代のカード切らないといけないというとき、現場のメンバーが気を利かせて点を取ってる」と、ベンチが動く前に選手たちが結果を出したことを高く評価した。苦しい展開のなかで自立して得点を奪い切るチームの姿に、本田はそれがチームの「成長の証」であると言及。ピッチ内で問題を解決した選手たちの逞しさを頼もしく見つめていた。（FOOTBALL ZONE編集部）