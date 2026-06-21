◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は同４５位のチュニジアと対戦し、４―０で勝利した。勝ち点を４に伸ばし、Ｆ組の２位に。１次リーグ突破をほぼ確実とした。

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１試合を残して、決勝トーナメント進出をほぼ手中に収めることに成功した森保ジャパン。オランダ（勝ち点４、得失点＋４、総得点７）を追う２位（勝ち点４、得失点＋４、総得点６）で１次リーグ最終戦のスウェーデン（勝ち点３、得失点±０）戦を迎える。

もしこのまま２位で決勝トーナメント進出となった場合、１回戦の対戦相手はＣ組の１位となる。

現在のＣ組は⑴ブラジル（勝ち点４）、⑵モロッコ（同４）、⑶スコットランド（同３）、⑷ハイチ（同０）となっており、１位の可能性があるのは３チーム。「このままいくと」、サッカー王国ブラジルとの激突が実現することになる。

１次リーグ最終戦は、Ｆ組が「日本―スウェーデン」、「オランダ―チュニジア」、Ｃ組が「ブラジル―スコットランド」、「モロッコ―ハイチ」の組み合わせとなっている。（岡島 智哉）

◆北中米Ｗ杯の順位決定方法

▽１位＆２位 ⑴総勝ち点数、⑵当該チーム間での得失点差、⑶同総得点数、⑷１次Ｌ全試合での得失点差、⑸同総得点数、⑹フェアプレーポイント（選手及びチームスタッフ）、⑺最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決定

▽３位通過チーム 全１２組の３位チームのうち上位８チームが進出。各組で獲得した勝ち点数を基準にし並んだ場合は、⑴１次リーグでの得失点差、⑵同総得点数、⑶フェアプレーポイント、⑷最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決まる。