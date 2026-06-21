◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】 ８大会連続８度目のＷ杯に挑む日本は、１次リーグ第２戦でチュニジアに４―０で快勝し、勝ち点を４に伸ばした。４点差はアジア勢最大得点差勝利。次戦のスウェーデン戦で引き分け以上となれば、２位以内での決勝トーナメント進出が確定する。

初戦は強豪オランダと２―２の引き分け。Ｗ杯通算１０００試合目の節目となる一戦へ、森保一監督は初戦から先発を４人変更した。伊東純也、板倉滉、冨安健洋、田中碧が抜てき。ＭＦ鎌田大地は左シャドーでの起用となった。第２戦は過去７度のＷ杯で１勝３分け３敗と“鬼門”となっているが、指揮官が大胆に動いた。

必勝が求められる試合で前半４分、日本は幸先良く先制に成功した。カウンターで好機になると、右サイドからのパスをＭＦ田中碧がエリア左に流す。ＭＦ中村敬斗がエリア左でボールを持つと、左に切り返してグラウンダー性のクロスを送り、ゴール前で鎌田が左足ヒールで華麗に押し込んだ。鎌田は初戦のオランダ戦から２戦連発となった。

ここで勢いは止まらず、森保ジャパンのエースによる待望のゴールが生まれた。前半３１分、ＤＦ板倉滉の縦パスを受けたＦＷ上田綺世がボールを運ぶと、エリア手前右からミドルシュート。力強いシュートはゴール左に突き刺さり、前半のうちに追加点を奪った。上田はＷ杯通算３戦目で初得点となり、自らが希望してつかんだ背番号「１８」を誇らしげにアピールした。

後半に入っても手を緩めず。後半２４分に日本の“イナズマ”が３点目を奪った。板倉の縦パスから上田がそらすと、ＭＦ伊東純也が快足を飛ばして抜け出す。相手に体をぶつけられながら体勢を崩されずシュートを決め、１０年南アフリカ大会デンマーク戦以来の３得点目を奪った。伊東は第２次森保ジャパンでの得点関与数が２３（７得点１６アシスト）となり、第１戦オランダ戦でアシストしたＭＦ久保建英（６得点１７アシスト）と並び、再びトップタイとなった。後半３８分にはＭＦ佐野海舟の右クロスから上田がこの日２発目となる４点目を奪い、日本の１試合Ｗ杯最多得点を更新した。上田の１試合２発も日本初の偉業となった。

森保一監督（５７）が「非常に光栄。ふさわしい試合、素晴らしい試合を見せたい」と語っていたＷ杯通算１０００試合目の記念試合を勝利で飾った。

日本は、１４日（日本時間１５日）の１次Ｌ初戦オランダ戦は２度リードを許しながら、執念で２―２の引き分けに持ち込んだ。貴重な勝ち点１を手にしたが、この試合で久保が左膝を負傷し、この日は無念の欠場。ＭＦ南野拓実（モナコ）、三笘薫（ブラントン）が負傷でＷ杯代表メンバーから外れた今大会、攻撃の核として期待された久保も欠いて迎えた。さらに、日本は０２年日韓Ｗ杯での勝利を最後に、第２戦は苦手意識のあった“鬼門”だったが、見事に打ち破ってみせた。

この日の相手、チュニジアは初戦でスウェーデンに１―５で完敗。同国サッカー連盟は直近の親善試合を含め、成績不振によりラムシ監督を電撃解任し、フランス人のルナール氏（５７）を後任監督に指名した。過去にサウジアラビアを率いた経験のあるルナール監督は、２２年カタールＷ杯でアルゼンチンを破る番狂わせを起こした。２５年３月、Ｗ杯最終予選（０△０）ではスコアレスドローで終わり、指揮官も「日本？ 知り尽くしているよ」と話していたが、強さを示した。

不気味な存在だったチュニジアを破り、３大会連続５度目の決勝トーナメント（Ｔ）進出に大きく前進した。次戦は、北欧の実力国スウェーデンと対戦。１次Ｌ最終戦もしっかり勝ちきって、目標に掲げる「Ｗ杯優勝」に向けて加速していく。

◆過去Ｗ杯の日本の１次リーグ第２戦

▽９８年フランス大会（岡田武史監督、１次Ｌ敗退） クロアチア戦（０●１） 後半３２分に速攻から失点。２連敗で決勝Ｔ進出が断たれた

▽０２年日韓大会（トルシエ監督、１６強） ロシア戦（１〇０）後半６分にＭＦ稲本潤一がＷ杯デビューから２戦連発。Ｗ杯初勝利

▽０６年ドイツ大会（ジーコ監督、１次Ｌ敗退） クロアチア戦（０△０） 決勝Ｔへ勝利が必須の中、ＦＷ柳沢敦が決定機を外すなど無得点ドロー

▽１０年南アフリカ大会（岡田武史監督、１６強） オランダ戦（０●１） 後半８分にＭＦスナイデルに強烈ミドルを浴びて失点。堅守崩せず完封負け

▽１４年ブラジル大会（ザッケローニ監督、１次Ｌ敗退） ギリシャ戦（０△０） 前半３８分に相手が１人退場も無得点ドロー。自力での決勝Ｔ進出が消滅

▽１８年ロシア大会（西野朗監督、１６強） セネガル戦（２△２） ２度リードを許すもＭＦ乾貴士、本田圭佑の得点で追いつく

▽２２年カタール大会（森保一監督、１６強） コスタリカ戦（０●１） 第１戦ドイツ戦から先発５人変更。後半３６分にミスから失点し、格下に黒星