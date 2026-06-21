◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本ーチュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑が日本戦スペシャルアンバサダーとして日本テレビ系の中継解説に登場。オランダ戦に続き、“神解説”を炸裂させた。

後半１４分の伊東純也の追加点に「来た〜！」と叫んだ本田。「ポジショニングを変えて、中にいて中央突破。いつもと違うプレーを、このワンプレーだけやった」と伊東を称賛。「パス、誰？」と聞いたところで上田綺世と言う答えに「上田さん…。ツートップ気味ですね。すごい攻めあぐねていて交代カード切らないと点入らないと思ったけど、違う戦術を取って点を取れた。チュニジアはこれでキレますよ」と指摘した。

その上で「こんなこと言うとアレですけど１００％勝ちます。１００％なんてことはナインんですけ、９９・９９９９％勝ちます」ときっぱり。「ここまで来たら、サッカー界で言うところのイケイケドンドンです。サッカー界ではたましにか出ないイケイケドンドン。欲を出してほしい。もう勝つんですけど、欲を出して点を取ってほしい」と本田。Ｗ杯でのこれまでの最高得点が自身も出場すいたデンマーク戦の３点と聞かされると「４点取ったら記録ですか？ 行くぞ！これ」と興奮気味に話していた。