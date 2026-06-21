◇インターリーグ ドジャース2―3オリオールズ（2026年6月20日 ロサンゼルス）

ドジャース・山本由伸投手（27）が20日（日本時間21日）、本拠地でオリオールズ戦に先発。6回102球を投げて6安打3失点で今季5敗目（7勝）を喫した。チームは連勝が4で止まった。

結果としてはクオリティースタート（QS、6回以上自責点3以下）。デーブ・ロバーツ監督は「球そのものは悪くなかったし、いつも通りしっかり準備してマウンドに上がり、競争心を持って投げていた」と評価した上で、「有利なカウントをつくった後にスプリットで打者を仕留めることができなかった。今夜はその決め球が本来の武器になっていなかったと思います。2ストライクまで追い込んだ後、スプリットを打たれる場面がいくつかあり、それが相手打線の流れをつなげてしまった」と指摘した。

指揮官は「それでも彼はいつものように何とか踏ん張ってくれた」と終盤の反撃につながる粘りの投球を称えた。

打線は0―3で迎えた9回、ラインアップに戻った大谷が無死からソロ本塁打を放つなど、1点差まで迫った。しかし、7回までは相手左腕ロジャーズの前に1安打に抑えられるなど反撃が遅く、あと１点届かなかった。