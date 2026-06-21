◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組第2節 日本4−0チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)

サッカー日本代表(FIFAランク18位)は、グループステージ第2節となるチュニジア(FIFAランク45位)を4−0で下し、1勝1分で勝ち点4としました。

日本は15日のオランダ戦で2−2の引き分けで勝ち点1を獲得。チュニジア戦はスタメン4選手を入れ替えて臨みました。この試合がワールドカップ通算1000試合目。メモリアルの試合前の国歌斉唱では、森保一監督が初戦に続いて涙を見せる様子がありました。

前半4分、自陣からパスをつなぎ、ペナルティーエリア手前中央で受けた田中碧選手が左サイドでフリーだった中村敬斗選手へとつなぐと、最後は中村選手が中央に鋭いパスを送り、詰めていた鎌田大地選手の左足にふれて、ゴールネットに吸い込まれました。鎌田選手は第1節のオランダ戦に続く2試合連続ゴールで、試合開始早々に先制点となりました。

さらに前半31分、相手のパスカットした板倉滉選手が一気に前線へ縦パスを通し、上田綺世選手がペナルティーエリア右角付近から右足を振り抜き、オランダリーグの得点王がワールドカップ初得点。前半は日本が危なげなく2−0で折り返しました。

後半は負ければあとがないチュニジアにゴール前まで運ばれる展開がありますが、得点は許さない日本守備陣。すると後半24分、裏を抜け出したMF伊東純也選手が冷静にゴールに流し込み、3点目。後半39分には、右サイドからMF佐野海舟選手が中央へ上げると、上田選手が下がりながらも頭でたたきこみました。

日本はこのまま逃げ切り。4−0で快勝。ワールドカップでの1試合4得点はいずれも日本の最多記録でした。

▽F組 日本のグループステージ日程 ※日本時間15日 第1戦 △2−2 オランダ21日 第2戦 ○4−0 チュニジア26日 第3戦 vsスウェーデン