中島みゆき、W杯日本戦中継の真裏で存在感「ぶつけてきたなー」「涙が出まくりです」
NHKは21日、音楽特番『NHK MUSIC SPECIAL 中島みゆき オールタイム・リクエスト 完全版』を総合テレビで午後1時50分から放送し、サッカーワールドカップ中継の裏で存在感を示した。
【画像】“あの名曲”の映像も!?ギターを構え歌う中島みゆき
3月に放送した『中島みゆき オールタイム・リクエスト』。視聴者から彼女の曲のリクエストとその曲にまつわる思い出やエピソードを募集し、それをもとに声で進行するといういわば“ラジオのようなテレビ”が、視聴者からの大反響を受け、“完全版”としてよみがえった。
「時代」「地上の星」「麦の唄」「ファイト！」など名曲を披露し、『NHK紅白歌合戦』の映像も織り交ぜた。
SNSでは「W杯日本戦にぶつけてきたなー」「ワールドカップの裏でやってるNHKの中島みゆき。やばいです涙が出まくりです」「この世の中W杯で真っ盛りの中『完全版』とは。みゆきさん×NHK、すごいわ。ありがとうございます」など、多数の声が寄せられた。
【画像】“あの名曲”の映像も!?ギターを構え歌う中島みゆき
3月に放送した『中島みゆき オールタイム・リクエスト』。視聴者から彼女の曲のリクエストとその曲にまつわる思い出やエピソードを募集し、それをもとに声で進行するといういわば“ラジオのようなテレビ”が、視聴者からの大反響を受け、“完全版”としてよみがえった。
「時代」「地上の星」「麦の唄」「ファイト！」など名曲を披露し、『NHK紅白歌合戦』の映像も織り交ぜた。
SNSでは「W杯日本戦にぶつけてきたなー」「ワールドカップの裏でやってるNHKの中島みゆき。やばいです涙が出まくりです」「この世の中W杯で真っ盛りの中『完全版』とは。みゆきさん×NHK、すごいわ。ありがとうございます」など、多数の声が寄せられた。