元TOKIOの松岡昌宏（49）が21日放送のNACK5「松岡昌宏彩り埼先端」（日曜午前7時）に出演。妹の夫と初めて会ったことを明かした。

9日、東海道新幹線に乗って名古屋に行ったという松岡。「妹に会いに行きましたよ。1年半、2年ぶりぐらいに会ったのかな。手羽先を…初めてお会いした旦那さまとヘコヘコ食べましたよ。なんか『おお、この人は俺の義理の弟になるのか』なんて思いながら…ね。次の日も妹夫婦も早いってことで2時間ぐらい、2時間半ぐらいか。いろんな話をして、『じゃあ、これから幸せになってな』なんて言って。お酒もいい感じに入って」と、妹の夫と初対面をしたと打ち明けた。

そして「でもさ、6時から食ってさ、8時半に終わっちゃったわけよ。どうしよう俺…ですよ。いつも俺、新幹線口の方に泊まるんだけど、今回、逆の方に泊まってたのね。で、またヘコヘコ歩いて新幹線口の方まで行ってですね。新幹線口の方にある、いつも行く立ち飲み屋があるんですね、そこへ行って」と、何人か知っているお客さんもいる中で飲んだと明かした。

さらに、ホテル近くに「すっごい感じのあるね、串焼き屋？、居酒屋があったのよ。そこでビール1杯だけ飲もうと思って。でっかいフレンチブルドッグかな？お客さんでいて。フレンチブルドッグにベロベロベロベロなめられながらビールを飲んで、ホテルに戻り、シャワーを浴びて寝たんです」と、名古屋の夜を振り返った。