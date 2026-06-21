ワンコがお姉ちゃんを駅までお迎えに来たら…？忠犬ハチ公のような健気な姿と、その後のまさかの展開が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で49万3000回再生を突破しています。

【動画：駅の前でお姉ちゃんの帰りを待つ犬→『まるで忠犬ハチ公のようだな』と見ていたら…まさかの展開】

お姉ちゃんを駅までお迎えに来たワンコ

YouTubeチャンネル「柴犬ノンくん」に投稿されたのは、柴犬の「ノン」くんがお姉ちゃんを駅までお迎えに行った時の様子です。駅に到着すると、「初めて来た場所だ！」とワクワクしてきたようで、明るい表情になったノンくん。まだお姉ちゃんが乗っている電車が来るまで時間があるので、駅の前で待つことに。

ノンくんは姿勢よくお座りし、とてもお利口さんに待機していたそう。まるで忠犬ハチ公のような姿は、とても健気で愛おしいです。

忠犬モードは一瞬で終了！？

ところがしばらくするとノンくんは落ち着きをなくし、ウロウロし始めたとか。初めての場所と人通りの多さにテンションが上がって、じっとしていられないようです。再び大人しく待機し始めても、人が通ると構ってほしそうに近づいて、その後もずっとソワソワ…。忠犬になりきれないところも、たまらなく可愛いですね！

ついにお姉ちゃんが駅に到着し、「ノンくん！」と声を掛けます。しかしその時、ちょうど近くに停まった車から女性が降りてきたため、ノンくんはその女性をお姉ちゃんだと勘違いして飛びつきそうになっていたとか。

そしてお姉ちゃんがそばにきて「ただいま」と撫でた時には、目の前を通った他のワンコに興味津々に。せっかくお姉ちゃんが来たのに、周りが気になってそれどころではないノンくん。まさかの展開に、思わず笑ってしまいます。

嬉しそうな姿にほっこり

そんなノンくんもお姉ちゃんが改めてナデナデしてあげると、「待ってたよ～」ととびきりの笑顔に。その嬉しそうな姿を見るだけで、お姉ちゃんが大好きなのだということが伝わってきます。きっとお姉ちゃんもノンくんの愛を感じて、幸せな気持ちになったことでしょう。

この投稿には「可愛いなぁ～」「愛おしい」「ワクワクでしたね」「とてもいい子ですね」「こんな子が待ってるなら、急いで帰る」「お姉ちゃん嬉しいだろうなぁ」といったコメントが寄せられています。

ノンくんの可愛い姿やご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「柴犬ノンくん」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬ノンくん」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。