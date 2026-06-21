ドライブを楽しんでいるかのように見えたワンコが、途中から様子を一変させることに。その理由に気づいた瞬間の反応があまりにも分かりやすく、大きな反響を呼ぶこととなりました。

投稿は1809万回以上再生され、「本当に喋ってるみたい」「感情が伝わるｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：『嫌な予感がする…』車の行き先が"病院"と気づいた犬→感情がわかりやすい『まさかの光景』】

静かな車内で芽生えた“違和感”

YouTubeチャンネル「sumisumi_mame」に投稿されたのは、車に乗る1匹のワンコのお姿。登場するのは、豆柴のすみすみちゃん。2020年10月生まれのすみすみちゃんは、ビビりで内弁慶な女の子なんだとか。

この日、車に乗って病院へ向かっていたというすみすみちゃん。しかし最初は行き先までは分かっていなかったご様子。車内ではママさんの膝の上に座り外を見つめていたものの、次第にどこか不安げな表情を浮かべるように。

確信に変わった瞬間…

やがてすみすみちゃんは、後部座席に移動。その直後から様子が一変し、慌てるように声を上げ始めたのだとか。徐々に落ち着きを失っていく様子からは、不安が膨らんでいく気持ちがはっきりと伝わってくるようです。

さらに飼い主さんの腕に体を寄せ、顔を近づけるような仕草も見せたすみすみちゃん。何かを一生懸命伝えようとしているのか、その姿はまるで言葉を発しているようにも感じられるほど。感情の強さがひしひしと伝わるその必死さに、思わず心を動かされてしまいます。

止まらない訴え

その後は荒い息づかいになり、声を上げながら飼い主さんに助けを求めるかのようなパニック状態に。ついには膝の上に乗り、外を気にしながら必死に訴え続けていたといいます。その姿からは、恐怖と不安が入り混じった複雑な感情が感じられます。

車が目的地に近づくにつれて、すみすみちゃんの動揺はさらに大きくなっていったそう。行き先が“病院”だと察したであろう瞬間の取り乱しぶりは、思わずクスッと笑ってしまうほど人間味あふれるもの。感情がそのまま表れた愛らしい姿が、多くの人の心を掴んだのでした。

投稿には「喋れないだけで犬って凄い感情豊かだよな」「ホントにこの犬ちゃんが話しをしてる様に見える」「感が鋭すぎるゆえの動揺ｗ」「怖がり方が犬じゃないのよ笑笑」などのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「sumisumi_mame」では、すみすみちゃんの様々な表情や仕草を楽しむことができます。まるでお喋りしているかのような可愛いすみすみちゃんの姿が気になる方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「sumisumi_mame」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。