◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本―チェニジア（２１日、モンテレイ競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ（Ｌ）Ｆ組２戦目で同４５位のチェニジア代表と対戦。チーム最年少（２１歳１７日）にして最長身のＦＷ後藤啓介が、初めてＷ杯のピッチに立った。後半３９分に、この試合で２得点を挙げた上田綺世と入れ替わりで途中出場した。第１戦で塩貝健人が記録した２１歳８０日を抜き、日本歴代Ｗ杯年少２位出場となった。

３日に合宿地のモンテレイ（メキシコ）で２１歳の誕生日を迎えた日本の有望株。背負う番号は「９」。過去７大会でフランス大会では中山雅史、南アフリカ大会、ブラジル、ロシア大会では岡崎慎司、前回カタール大会では三笘薫といずれもチームの攻撃の中心選手が担ってきたように、森保監督の期待の大きさも分かる。

代表戦出場数はこの試合まで４試合とまだ経験は浅いとはいえ、１９１センチの長身を生かして、今季は期限付きで加入したシントトロイデンでプレーし、１１得点７アシストと結果を残して、Ｗ杯代表入りまで駆け上がってきた。

◆後藤 啓介（ごとう・けいすけ）２００５年６月３日、静岡・浜松市生まれ。２０歳。カワイ体育教室ＳＣ、磐田Ｕ―１５、同Ｕ―１８を経て、高２の冬にトップ昇格。２３年１１月にベルギー１部アンデルレヒトに期限付き移籍し、２４年１２月に完全移籍。今季は同１部シントトロイデンに期限付きで加入。１９１センチ、７８キロ。

◇Ｗ杯日本代表の年少出場

１位 ＭＦ小野伸二 １８歳２７２日 １９９８年フランス大会 ジャマイカ戦（６月２６日）

２位 ＦＷ後藤啓介 ２１歳１７日 ２０２６年北中米大会 チェニジア戦（６月２１日）

３位 ＦＷ塩貝健人 ２１歳８０日 ２０２６年北中米大会 オランダ戦（６月１４日）

４位 ＭＦ中田英寿 ２１歳１４３日 １９９８年フランス大会 アルゼンチン戦（６月１４日）

５位 ＭＦ久保建英 ２１歳１７２日 ２０２２年カタール大会 ドイツ戦（１１月２３日）

６位 ＤＦ市川大祐 ２２歳２１日 ２００２年日韓大会 ベルギー戦（６月４日）

７位 ＭＦ稲本潤一 ２２歳２５９日 ２００２年日韓大会 ベルギー戦（６月４日）