◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 日本―チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】 ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は同４５位のチュニジアと対戦し、２―０で前半を終えた。

１―０の前半１０分、飛ＣＫの流れからＦＷ上田綺世が強烈シュート。ＤＦ冨安が詰め、相手ＤＦに当たってゴールへ向かったボールを相手ＧＫダハメンがゴールラインぎりぎりでかきだした。ＶＡＲ検証の末にノーゴール判定となった。

試合を中継する日本テレビで解説を務めた元日本代表ＭＦ本田圭佑は「怪しいよ！ ２ミリぐらい入ってたと思う」と主張。ＳＮＳなどでは「チュニジアの１ミリ」、「チュニジアの１ミリで日本幻の追加点」などのコメントで話題となった。

日本は開始４分に左グラウンダークロスからＭＦ鎌田大地が２試合連続ゴールを決めて先制。前半３１分、ＤＦ板倉滉の縦パスを受けたＦＷ上田綺世がペナルティーエリア手前右から右足ミドルシュートを突き刺し、リードを２点に広げた。