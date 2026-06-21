【W杯2026】日本4点目！永島優美、代表ユニ着て喜び爆発
「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表2戦目となるチュニジア戦が、日本時間21日午後1時から行われた。東京・渋谷のMIYASHITA PARK4階屋上芝生ひろばでは、パブリックビューイング（PV）が開催された。
【写真】まさに勝利の女神！代表ユニを着て口をあんぐり開ける永島優美
イベントには、白岩瑠姫（JO1）、西洸人（INI）、稲本潤一、永島優美アナが登壇。サムライブルーのユニフォームを着たサポーターらと声援を送った。温度計は前半終了時で28度。炎天下で会場は一体感となり、希望者には水が配られていた。
前半4分、鎌田大地が先制点を挙げると、会場から「うおっ！」「しゃー！」と歓声が上がった。永島は他のサポーターと両手を挙げて喜びを分かち合った。西は後ろの席の子どもに話しかける様子を見せていた。さらに同31分、上田が決めると、また歓声が。永島らは他の観客らとハイタッチして喜んだ。
日本代表の勢いは後半もとどまらず、24分に伊東純也が追加点を挙げた。西は大興奮。歓喜に包まれた会場で、ファンが少しずつ座り始める中、最後まで立ち続けてタオルを掲げて喜びを表現していた。後ろの子どもにも声をかけ、ファンサービスも見せていた。
31分に上田がこの日、2点目の得点を挙げると、代表のユニフォーム永島は両手を挙げて喜んでいた。
【写真】まさに勝利の女神！代表ユニを着て口をあんぐり開ける永島優美
イベントには、白岩瑠姫（JO1）、西洸人（INI）、稲本潤一、永島優美アナが登壇。サムライブルーのユニフォームを着たサポーターらと声援を送った。温度計は前半終了時で28度。炎天下で会場は一体感となり、希望者には水が配られていた。
日本代表の勢いは後半もとどまらず、24分に伊東純也が追加点を挙げた。西は大興奮。歓喜に包まれた会場で、ファンが少しずつ座り始める中、最後まで立ち続けてタオルを掲げて喜びを表現していた。後ろの子どもにも声をかけ、ファンサービスも見せていた。
31分に上田がこの日、2点目の得点を挙げると、代表のユニフォーム永島は両手を挙げて喜んでいた。