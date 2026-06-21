◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 日本４ー０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦した。日本は前半４分にMF鎌田大地が自身２戦連発となる左足ヒールで巧みに先制。同３１分にFW上田綺世が強烈な右足で追加点を奪った。後半２４分にはMF伊東純也が右足で３点目を奪い、チュニジアを寄せつけず。さらに同３８分に上田が頭で４点目。上田の１試合２発は日本のＷ杯史上初の偉業だ。日本の１試合４得点も２０１０年南アフリカ大会１次Ｌのデンマーク戦（３〇１）を超え、日本最多ゴール記録となった。

過去のＷ杯７大会で１次リーグ２戦目は１勝３分け３敗と勝ちきれない状況が続いている。自国開催だった２００２年日韓大会（対ロシア、１〇０）が唯一の勝利だが、鬼門突破は目の前だ。

森保一監督は前日会見でチュニジア戦について「１戦目の敗戦を取り返そうと、死にもの狂いでくるメンタリティーに受け身にならず、相手よりも強い気持ちを持って戦う」と気合を入れ直した。チュニジア戦は左膝負傷で久保が欠場したが、鎌田をボランチから一列前の左シャドー（１トップ後方）に配置するなど、森保監督の巧みな采配が際立っている。