＝LOVE、齋藤樹愛羅がピンク髪復活＆野口衣織がハイトーンイメチェン 国立ライブでの新ヘアに「可愛すぎて心臓止まるかと」「最高のサプライズ」と反響殺到
【モデルプレス＝2026/06/21】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の公式X（旧Twitter）が、6月20日に更新された。メンバーの齋藤樹愛羅と野口衣織の新しい髪色に、注目が集まっている。
【写真】イコラブ野口＆齋藤「お人形さんみたい」雰囲気一変の新ヘア
投稿では「＝LOVE STADIUM LIVE『Beyond“KYUN”◆』1日目 ご来場ありがとうございました」（※◆はハートマーク）とつづり、6月20日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催されたグループ史上最大規模のライブ初日について報告。あわせて公開された集合写真では、メンバーのカラフルなフリルドレスやパステル調の華やかな衣装、動物モチーフのコスチュームなど、多彩なステージ衣装姿を披露した。
写真の中では、齋藤がこれまでの黒髪から鮮やかなピンク髪へと復活しているほか、野口が黒髪からハイトーンカラーへとガラリとイメージチェンジした姿を公開。また、「明日も17：30開演です！どうぞお楽しみに」と記している。
この投稿に、ファンからは「2人ともガラリと髪色変わっててびっくり」「国立に合わせて染めてくれるの天才」「可愛すぎて心臓止まるかと思った」「イコラブのビジュアル最強」「お人形さんみたい」「最高のサプライズありがとう」「みんな衣装も髪型も似合いすぎて大天使」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】イコラブ野口＆齋藤「お人形さんみたい」雰囲気一変の新ヘア
◆＝LOVE、齋藤樹愛羅ピンク髪復活＆野口衣織ハイトーン姿を公開
投稿では「＝LOVE STADIUM LIVE『Beyond“KYUN”◆』1日目 ご来場ありがとうございました」（※◆はハートマーク）とつづり、6月20日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催されたグループ史上最大規模のライブ初日について報告。あわせて公開された集合写真では、メンバーのカラフルなフリルドレスやパステル調の華やかな衣装、動物モチーフのコスチュームなど、多彩なステージ衣装姿を披露した。
◆＝LOVEの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「2人ともガラリと髪色変わっててびっくり」「国立に合わせて染めてくれるの天才」「可愛すぎて心臓止まるかと思った」「イコラブのビジュアル最強」「お人形さんみたい」「最高のサプライズありがとう」「みんな衣装も髪型も似合いすぎて大天使」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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